Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Названы 200 лучших университетов Украины в 2018 году

Названы 200 лучших университетов Украины в 2018 году (54)

Время новостей 2018.06.05 15:50
Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко заняли первое место в рейтинге ТОП-200 университетов Украины в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба МОН. Новый академический рейтинг вузов "Топ-200 Украина 2018" был создан Центром международных проектов "Еврообразование", в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.
СИКОРСКИЙ, УНИВЕРСИТЕТ, УКРАИНА, ТОП, КАРАЗИНА, ВУЗ, Шевченко, Сикорский, Франко, Украина, Киев, Харьков, Львов, Сумы

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018