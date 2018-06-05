Названы 200 лучших университетов Украины в 2018 году (54)

- Первое место в рейтинге 200 лучших вузов Украины поделили КПИ и КНУ : Гордон 20:05
- Названы лучшие учреждения высшего образования Украины 2018 года : FaceNews 20:01
- Какие ВУЗЫ Ровенщины попали в рейтинг "Топ-200"? : Новости Ровно 19:56
- Опубликован рейтинг лучших университетов Украины 2018 года : Шиповник.ua 19:40
- Лучшие и худшие: Опубликован ТОП-200 украинских вузов : EtCetera.media 19:32
- Кременчугский университет занял 59 место в рейтинге вузов "Топ-200 Украина 2018" : Полтавская Правда 19:30
- Опубликован рейтинг лучших ВУЗов Украины в 2018 году : Znaj.ua 19:17
- Киевский политех возглавил рейтинг лучших вузов Украины : Четверта Влада 19:05
- Лучшими учреждениями высшего образования Украины признали КПИ и КНУ : ВестиUA 19:02
- Появился новый ТОП-200 украинских вузов : Комсомольская Правда в Украине 19:01
- Два харьковских университета вошли в топ-10 лучших вузов Украины : 057.ua Харьков 19:01
- Два харьковских вуза вошли в пятерку лучших : Вечерний Харьков 19:00
- ТОП-200 университетов страны: какие места в рейтингах заняли криворожские вузы : Кривбасс On-Line 18:54
- ТОП-200 украинских университетов: ДГМА - на 70 месте : Kramatorsk Post 18:54
- Рейтинг лучших ВУЗов Украины 2018: на каких местах университеты Днепра : Информатор 18:45
- Опубликовали рейтинг лучших вузов Украины : Gazeta.ua 18:35
- Киевский политех возглавил рейтинг лучших вузов Украины : Trust.UA 17:52
- Украине нужен МВФ, а не наоборот - Фурса : Trust.UA 17:52
- Опубликован рейтинг вузов Украины : Sharij.net 17:40
- Опубликован рейтинг лучших университетов Украины 2018 года : Експерт-центр 17:33
- Опубликован рейтинг лучших вузов Украины : Обозреватель 17:32
- Второй самолет украинской авиакомпании SkyUp начал полеты : Дело.ua 17:32
- Названы лучшие учреждения высшего образования Украины : Взгляд.ua 17:17
- Названы лучшие институты и университеты Украины : Arena.press 17:12
- Вступительная кампания-2018: названы лучшие вузы Украины : Politeka 17:10
- Тина Кароль продемонстрировала идеальную фигуру в прозрачном платье : Аргументы и Факты Украина 17:08
- "Днепровская политехника" вошла в 10 лучших вузов Украины : Мост Днепр 17:08
- Названы лучшие учреждения высшего образования Украины 2018 года : Личный счет 16:56
- STATUS QUO : Status Quo 16:43
- Названы лучшие учреждения высшего образования Украины 2018 года : Контракты.ua 16:37
- Названы лучшие институты и университеты Украины : Фокус 16:34
- Названы лучшие учреждения высшего образования Украины 2018 года : Корреспондент.net 16:02
- Харьковские университеты попали в пятерку лучших в Украине : Комментарии:Харьков 15:51
- Названы 200 лучших университетов Украины в 2018 году : Время новостей 15:50
- Топ-10 вузов Украины: опубликован рейтинг лучших : Информатор 15:45
- Названы лучшие вузы Украины в 2018 году : UA.news 15:44
- Абитуриентам на заметку: опубликован рейтинг лучших университетов Украины : КиевПравда 15:36
- Лучшие университеты Украины: опубликован свежий рейтинг : РИА Мелитополь 15:34
- Обнародовали рейтинг лучших вузов "Топ-200 Украина" : Газета День 15:26
- Опубликован рейтинг лучших университетов Украины : Електронні Вісті 15:15
- Лучшие университеты Украины: опубликован свежий рейтинг : From-UA.com 15:04
- Абитуриентам на заметку: опубликован рейтинг лучших университетов Украины : УкропNews.com 14:45
- "Топ-200 Украина" назвал лучшие вузы 2018 года : FM-TV 14:36
- Рейтинг лучших вузов Украины возглавили киевские университеты : QHA Крымские Новости 14:30
- Абитуриентам на заметку: опубликован рейтинг лучших университетов Украины : УНИАН 14:17
- Обнародован рейтинг "Топ-200 университетов Украины" : NewsOne 14:09
- Названы 200 лучших университетов Украины в 2018 году : Инфолайн 13:43
- Обнародовали топ-200 лучших украинских университетов : Слово і Діло 13:42
- Обнародовали рейтинг ТОП-200 украинских ЗВО: названы лучшие университеты : Телеканал новин "24" 13:30
- Названы 200 лучших университетов Украины в 2018 году : Українські національні новини 13:18
- Названы 200 лучших университетов Украины в 2018 году : ПрессОрг24 13:17
- В Украине обнародовали рейтинг лучших университетов 2018 года : UATV 13:14
- Путин за 40 минут: Навальный - клоун, Россия - демократическая, голый торс - это нормально : Бабр.ru 13:14
- Названы лучшие вузы Украины 2018 года : Контракты.ua 13:07