Роковой выстрел: Найден застреленным режиссер и продюсер Леонид Кантер (58)

В Час Пик 2018.06.05 14:15

Pin It Известного украинского режиссера, продюсера и писателя Леонида Кантера нашли мертвым со сквозным огнестрельным ранение в челюсть. Полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства. Эту новость передает Час Пик со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Черниговской области. Трагическое событие произошло под вечер 4 июня на хуторе Обырки Бахмачского района Черниговской области. "В полицию поступило сообщение, что в домовладении одного из сел