Покончил с собой режиссер документального фильма о "киборгах" (70)

Hronika.info 2018.06.05 14:41

Леониду Кантеру было 36 лет. В Черниговской области застрелился известный украинский режиссер и сооснователь арт-хутора "Обырок" Леонид Кантер, передает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую Правду.. Полиция Черниговщины сообщает о самоубийстве, не называя имени, но пресс- секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил "Украинской правде", что речь идет о Кантере. По данным полиции, вечером 4 июня в полицию поступило сообщение, что в