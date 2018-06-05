Покончил с собой режиссер документального фильма о "киборгах" (70)

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- Покончил с собой известный украинский режиссер Леонид Кантер - СМИ : Николаевский центр журналистских расследований 15:12
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- Продюсер и режиссер Леонид Кантер застрелился : IPress.ua 15:06
- Известный украинский режиссер покончил с собой : From-UA.com 15:04
- Украинский режиссер Леонид Кантер застрелился - источник : В Кулаке 15:03
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- Застрелился украинский режиссер, создатель фильмов о "киборгах" : Комментарии.UA 15:02
- На Украине покончил с собой режиссёр Леонид Кантер, снявший фильм о Донецком аэропорте : Vashgolos.net 14:59
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- Застрелился режиссер фильма "Добровольці божої чоти" Леонид Кантер : Время новостей 14:50
- На Черниговщине застрелился режиссер фильма о погибшем на Донбассе оперном певце Слипаке : Times.dn.ua 14:50
- Режиссера фильмов о Донбассе Леонида Кантера нашли мертвым. Видео : Антикоррупционный портал job-sbu.org 14:48
- Путешествия с табуретом и фильмы о войне - чем был известен режиссер Леонид Кантер : InfoResist.org 14:46
- Названа основная версия смерти украинского режиссера Леонида Кантера : УкропNews.com 14:45
- Известный украинский режиссер покончил с собой : Интеллект Украины 14:45
- Застрелился известный украинский режиссер, создатель культового фильма о "киборгах" : Инфолайн 14:43
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- Украинский режиссер Леонид Кантер застрелился - источник : Хвиля 14:36
- Покончил с собой украинский режиссер Леонид Кантер : Фокус 14:34
- Известный украинский режиссер покончил с собой : Восточный фарватер 14:33
- Застрелился известный режиссёр фильмов об АТО Леонид Кантер : Винница Реал 14:32
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- Застрелился известный украинский режиссер : Elise Journal 14:31
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- Застрелился известный украинский режиссер и писатель Леонид Кантер : НикЛайф 14:12
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