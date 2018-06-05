Опубликован "расстрельный список" 47-ми журналистов и блогеров (59)

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- СБУ отреагировала на обнародование в СМИ "расстрельного списка из 47 журналистов" : ТСН.ua 16:14
- Спецоперация с Бабченко: в сети появился "расстрельный список" 47 журналистов и блогеров : UA1.com.ua 16:14
- "Список 47" журналистов: первая реакция фигурантов : Слово і Діло 16:12
- Опубликован "расстрельный список" 47-ми журналистов и блогеров : Николаевский центр журналистских расследований 16:11
- В Сети появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров : ЗА Київ 16:09
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- Опубликован "расстрельный список" журналистов и блогеров, якобы переданный организатором "убийства" Бабченко : Iнше ТВ 15:45
- СМИ опубликовали список из 47-ми журналистов и блогеров, которым угрожает опасность : МИР 15:43
- Опубликован "расстрельный " список из 47 журналистов и общественных деятелей : Informator.media 15:36
- Журналисты и блогеры из "расстрельного списка 47" отреагировали на его публикацию : УНИАН 15:17
- Опубликован "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров : Новости N 15:14
- Журналисты и блогеры из "расстрельного списка" прокомментировали свое присутствие в нем : NewsOne 15:09
- В СБУ отреагировали на публикацию в СМИ полного "расстрельного списка" журналистов и блогеров : NewsOne 15:09
- СБУ отреагировала на публикацию "расстрельного списка" украинских журналистов : Главред 15:05
- Опубликован "расстрельный список" из 47 украинских журналистов и блогеров : From-UA.com 15:04
- СМИ назвали все имена журналистов из "списка 47" : Версии.com 15:01
- В Сети появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров : Вести.ua 14:45
- "Убийство" Бабченко: опубликован "расстрельный список" Кремля : UA.news 14:44
- Список Бабченко: опубликованы имена всех 47 жертв : Инфолайн 14:43
- СМИ назвали имена журналистов из "списка 47" : Hronika.info 14:42
- Полный "расстрельный список" украинских журналистов и блогеров : Голос Правди 14:39
- В СМИ опубликовали фамилии журналистов и блогеров из "списка 47" : Bigmir)net Новости 14:39
- СМИ опубликовали список из 47 журналистов и блогеров, которым угрожает смерть. Бабченко в нем нет : FaceNews 14:31
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- СМИ обнародовали "расстрельный список" 47 журналистов и блогеров : Слово і Діло 14:12
- Появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров : Styler РБК-Украина 14:11
- В СМИ появился полный "расстрельный список" 47 журналистов : Антикор.com.ua 14:10
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- Список Бабченко: опубликованы имена всех 47 жертв : Новини онлайн 24 14:09
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