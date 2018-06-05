Опубликован "расстрельный список" 47-ми журналистов и блогеров (59)

Николаевский центр журналистских расследований 2018.06.05 16:11

Стали известны имена всех 47 журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, угрожает смерть от рук киллеров. Об этом сообщает издание Страна, которое опубликовало так называемый "расстрельный список" во вторник, 5 июня. Как утверждает источник издания в СБУ, данные списки Борис Герман, которого подозревают в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая 2018 года.