Премьер Италии хочет пересмотра санкций против России (60)

Взгляд.ua 2018.06.05 17:17

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за отмену тех санкций против РФ, которые могут ударить по экономике и гражданскому обществу России. Об этом сообщает ANSA. "Новое правительство Италии будет выступать за пересмотр санкционной политики в отношении России, особенно тех санкций, что ударяют по экономике и гражданскому обществу России", - сказал во время выступления в Сенате во вторник, 5 июня, итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.