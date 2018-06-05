Двое неизвестных ранили ножом лидера одесского "Автомайдана" (53)

- В Одессе двое с ножом напали на активиста Автомайдана : Еспресо TV 16:04
- В Одессе ранили лидера Автомайдана Виталия Устименко : Маяк.org.ua 16:02
- В Одессе напали на активиста : Вікна-Одеса 16:02
- Нападение на лидера одесского "Автомайдана": в полиции рассказали о состоянии потерпевшего : 112.ua 16:00
- Соцсети о покушении на одесского активиста Устименко: Его пытались убить, - ФОТО : 048.ua 16:00
- В Одессе совершено жесткое нападение на лидера местного "Автомайдана" : Южный Курьер Одесса 15:55
- Атамкулов извинился перед семьей погибшего на KADEX посетителя : Kazakhstan Today 15:55
- В Одессе ранили ножом лидера "Автомайдана" : КНК Медиа 15:51
- Вся голова в крови: в Одессе изрезали ножом лидера местного "Автомайдана" : УкропNews.com 15:47
- Одесский активист рассказал, как на него набросились со спины и пытались проткнуть почку : ТСН.ua 15:44
- На лидера одесского "АвтоМайдана" напали и ранили ножом : Українські Новини 15:44
- В Одессе ранили ножом лидера местного Автомайдана : Bigmir)net Новости 15:39
- В Одессе ранили ножом лидера местного "Автомайдана" - ВИДЕО : IPress.ua 15:36
- В Одессе двое неизвестных напали на активиста Устименко : Гордон 15:35
- В Одессе напали с ножом на очередного активиста (видео) : Факты 15:33
- Средь бела дня: неизвестные ножом ранили лидера одесского Автомайдана : EtCetera.media 15:32
- На руководителя местной ячейки Автомайдана напали с ножом в Одессе : Комментарии.UA 15:32
- В Одессе ранили ножом лидера местного "Автомайдана" : Украина криминальная 15:32
- В Одессе напали с ножом и ранили лидера местного "Автомайдана" (ВИДЕО) : Ракурс 15:30
- В Одессе с ножом напали на лидера местного "Автомайдана" : Единая Одесса 15:29
- В Одессе порезали задницу автомайдановцу : Досье 15:28
- Мост vs аэропорт "Симферополь": россиян активнее собирают в Турцию : EADaily 15:28
- В Одессе произошло нападение на телеведущего и активиста "Автомайдана" : Одессит.ua 15:18
- В Одессе напали на лидера одесского "Автомайдана" Виталия Устименко. У него колотая рана бедра и травма головы. ФОТО. ВИДЕО : УСБН Одесса 15:17
- В Одессе на активиста "Автомайдана" напали с ножом (18+) : Без Табу 15:16
- В Одессе нападение на автомайдановца: подробности : Взгляд из Одессы 15:16
- В Одессе ранили ножом лидера местного Автомайдана Устименко : УкропNews.com 15:15
- В Одессе ранили ножом лидера "Автомайдана" : Вести.ua 15:15
- Автомайдановца из Одессы подрезали ножом в ягодицу : Uapress.info 15:14
- Двое неизвестных ранили ножом лидера одесского "Автомайдана" : Трасса Е95 15:13
- Научная рота Росгвардии будет полностью укомплектована к 1 июля : ТАСС 15:13
- В Одессе напали на лидера Автомайдана : Слово і Діло 15:12
- В Одессе напали с ножом и ранили лидера местного "Автомайдана" (ВИДЕО) : NewsMir.info 15:11
- В Одессе неизвестные напали с ножом на активиста Устименко : РБК-Україна 15:11
- Покушение на Устименко: активист на месте инцидента рассказал об обстоятельствах нападения - видео : Новое Время 15:10
- Целились в почки, но промахнулись: совершено коварное нападение на активиста Майдана : Politeka 15:10
- В Одессе ранили ножом лидера местного "Автомайдана" : Антикор.com.ua 15:10
- В Одессе неизвестные напали с ножом на лидера местного "Автомайдана" : NewsOne 15:09
- В Одессе ранили ножом ведущего Суспільного мовлення : ЛІГАБізнесІнформ 15:07
- У Києві презентували першу книжку про російську окупацію Криму "Люди "сірої зони" : Урядовий портал 15:07
- Treyarch переработает механику оружия в Call of Duty: Black Ops 4 и заставит игроков работать вместе : 3DNews 15:04
- В Одессе с ножом напали на лидера местного "Автомайдана" : ForUm 15:04
- Вся голова в крови: в Одессе изрезали ножом лидера местного "Автомайдана" (видео) : УНИАН 15:03
- Солістка української поп-групи впала в кому : Корреспондент.net 15:02
- В Одессе неизвестные ударили ножом в ягодицу "автомайдановца" Устименко : Страна.ua 15:02
- В Одессе напали с ножом на местного активиста Устименко: фото и видео : Телеканал новин "24" 15:00
- Нападение на руководителя одесского "Автомайдана": Виталий Устименко ранен, - ВИДЕО : 048.ua 15:00
- В Одессе ранили ножом лидера местного "Автомайдана" : 112.ua 15:00
- В Одессе ранили ножом лидера местного Автомайдана Устименко : Зеркало недели. Украина 14:47
- В Одессе ранили ножом лидера местного Автомайдана : Корреспондент.net 14:46
- Пытались убить: Неизвестные напали с ножом на лидера одесского "Автомайдана" : InfoResist.org 14:46
- В Одессе с ножами напали на активиста Автомайдана: опубликовано видео : Апостроф 14:45
- В Одессе напали на активиста : Одесский Паблик 14:40
- Бандитское нападение на лидера "Автомайдана" в Одессе : Рупор Одессы 14:37
- Названа причина ухода Зидана из "Реала" : ФедералПресс 14:37
- В Одессе напали с ножом на лидера местного "Автомайдана" : LB.ua 14:37
- В Одессе напали на лидера Автомайдана: у парня ножевое ранение : Vgorode.ua 14:33