Двое неизвестных ранили ножом лидера одесского "Автомайдана" (53)

Трасса Е95 2018.06.05 15:13

Двое неизвестных днем 5 мая ранили ножом руководителя одесского "Автомайдана" Виталия Устименко. Об этом сообщили на странице "Автомайдана" в "Фейсбуке". Нападение было совершено двумя лицами, когда он выходил из помещения Одесской областной государственной телерадиокомпании, расположенной на Фонтанской дороге. В результате нападения у В.Устименко разбита голова и порезаны бедро и ягодица. "Пытались попасть ножом в почки, я так понял, но пробили мне бедро,