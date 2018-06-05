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Фокус: Украина

Двое неизвестных ранили ножом лидера одесского "Автомайдана" (53)

Трасса Е95 2018.06.05 15:13
Двое неизвестных днем 5 мая ранили ножом руководителя одесского "Автомайдана" Виталия Устименко. Об этом сообщили на странице "Автомайдана" в "Фейсбуке". Нападение было совершено двумя лицами, когда он выходил из помещения Одесской областной государственной телерадиокомпании, расположенной на Фонтанской дороге. В результате нападения у В.Устименко разбита голова и порезаны бедро и ягодица. "Пытались попасть ножом в почки, я так понял, но пробили мне бедро,
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