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Тушение лесного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС с активным привлечением авиации ГСЧС продолжается

Тушение лесного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС с активным привлечением авиации ГСЧС продолжается (88)

Интерфакс-Україна 2018.06.05 22:06
1 мин читать По состоянию на 20:00 вторника ликвидация возгорания сухой травы с последующим распространением на лесной массив на площади около 10 га в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС (Киевская обл.) продолжается, авиация Госслужбы Украины по ЧС совершила 19 сбросов воды (86 тонн). В обнародованном во вторник вечером пресс-службой ГСЧС Украины сообщении
ПОЖАР, ЧЕРНОБЫЛЬ, СБРОС, ЗОНА, ТУШЕНИЕ, ОТЧУЖДЕНИЕ, Чечеткин, Гройсман, Киев, Украина

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