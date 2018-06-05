Тушение лесного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС с активным привлечением авиации ГСЧС продолжается (88)

Интерфакс-Україна 2018.06.05 22:06

1 мин читать По состоянию на 20:00 вторника ликвидация возгорания сухой травы с последующим распространением на лесной массив на площади около 10 га в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС (Киевская обл.) продолжается, авиация Госслужбы Украины по ЧС совершила 19 сбросов воды (86 тонн). В обнародованном во вторник вечером пресс-службой ГСЧС Украины сообщении