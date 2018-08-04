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Фокус: Украина

На Полтавщине в жилом доме прогремел взрыв: ранены 4 человека (ФОТО) (35)

DsNews 2018.08.04 17:33
В селе Зуевцы Полтавской области в жилом доме взорвался газовый баллон, в результате чего четыре человека получили ожоги Взрыв прогремел в 9 утра в частном одноэтажном доме, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу ГосЧС области. Пострадавшие госпитализированы в Миргородскую центральную районную больницу. Отметим, в результате взрыва было практически полностью разрушено здание и возник пожар на площади 48 кв.
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