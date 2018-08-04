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На Закарпатье задержали женщину за попытку продать соседей (57)

Укринформ 2018.08.04 11:17
Ukrinform В Мукачево Закарпатской области полиция задержала местную жительницу за попытку передать для трудовой эксплуатации мальчика 2016 года рождения и его 39-летнюю мать. Об этом информирует Отдел коммуникации полиции Закарпатской области. "В ходе спецоперации правоохранители установили, что 38-летняя жительница Мукачево за 2,5 тысячи долларов США должна была передать для трудовой эксплуатации - попрошайничества - мальчика 2016 года рождения и его 39-
ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО, МУКАЧЕВО, ЗАКАРПАТЬЕ, РЕБЕНОК, ЖЕНЩИНА, КОРД, Ужгород, Украина, США
2018.08.04 (57)

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