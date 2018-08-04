Глава Генштаба ВС РФ сделал США секретное предложение по Сирии, - Reuters (79)

Политолог.net 2018.08.04 16:23

4.08.2018 15:28 Глава Генштаба России Валерий Герасимов 19 июля направил письмо военному командованию США с предложениями по восстановлению Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на служебный документ, адресованный председателю Объединенного комитета начальников штабов генерал-майору Джозефу Данфорду. В предложении утверждается, что сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления