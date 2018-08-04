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Из-за жары в Европе отключают ядерные реакторы

Из-за жары в Европе отключают ядерные реакторы (46)

RUpor.info 2018.08.04 10:12
Один из реакторов АЭС Бюже на берегу реки Рона был остановлен в пятницу. Во Франции из-за экстремальной жары приостановлена работа двух реакторов атомных электростанций. Об этом сообщает DW. "Один из реакторов АЭС Бюже на берегу реки Рона был остановлен в пятницу, 3 августа, реактор в АЭС Сент-Альбан - днем ранее", - говорится в сообщении. С помощью этой меры французские энергетики планируют предотвратить
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