"Роснефть": Крушение произошло по причине необъяснимых действий экипажа вертолета Ми-8 (201)

Гордон 2018.08.04 14:05

Экипаж вертолета Ми-8, разбившегося в Красноярском крае России, допустил столкновение с другим вертолетом, сообщили в "Роснефти". В Красноярском крае России 4 августа разбился вертолет Ми-8, по предварительным данным, погибли 18 человек Фото: ЕРА Крушение вертолета Ми-8, разбившегося в Красноярском крае России, произошло по причине "необъяснимых действий экипажа", сообщает 4 августа пресс-служба российской нефтяной компании "Роснефть".