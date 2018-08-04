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Рядом с базой отдыха в Коблево произошел масштабный пожар (фото, видео)

Рядом с базой отдыха в Коблево произошел масштабный пожар (фото, видео) (43)

УНИАН 2018.08.04 20:17
Площадь пожара составила около 400 кв. м. На Николаевщине произошел масштабный пожар возле базы отдыха / фото ГСЧС Вблизи базы отдыха "Днестр" в Коблевськой курортной зоне на Николаевщине произошел масштабный пожар. Читайте такжеМасштабный пожар в харьковском вузе: полиция начала расследование Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской области, горели торговые павильоны рядом с базой отдыха.
ДНЕСТР, ПОЖАР, ОТДЫХ, ЗАБОР, ПАВИЛЬОН, ПОДЪЕЗД, Украина

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