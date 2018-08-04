На Херсонщине пьяный военком за рулем насмерть сбил супружескую пару (111)

Телетайп Тудей 2018.08.04 13:56

В Херсонской области пьяный военный комиссар за рулем насмерть сбил молодую супружескую пару, оставив сиротами двух девочек. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган: "Установлено, что 03.08.2018 примерно в 21 час 10 минут в с. Чаплинка Херсонской области военный комиссар, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем "ВАЗ-2106" совершил