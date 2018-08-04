Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Избитой сверстниками в Одессе девушке-подростку предоставляется психологическая помощь - Денисова (40)

Argumentua.life 2018.08.04 17:30
Она отметила, что держит ситуацию на контроле, и в очередной раз призвала не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях. Денисова призвала не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях \ фото УНИАН Девочке-подростку, которую избили сверстники в Одессе, оказывается необходимая помощь, в том числе, психологическая. Девичьи разборки: в Одессе группа девочек-подростков жестоко избила сверстницу и сняла все на видео
ОДЕССА, ПОДРОСТОК, ДЕВУШКА, ДЕВОЧКА, ДЕНИСОВ, МАЛИНОВСКИЙ, Денисов, Форостяк, Одесса, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018