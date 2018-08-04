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Фокус: Украина

Денисова об избиении школьницы в Одессе: Пострадавшая получает всю необходимую помощь (41)

Гордон 2018.08.04 18:05
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что держит на личном контроле ситуацию с групповым избиением школьницы в Одессе. Денисова: Держу ситуацию на контроле и еще раз призываю не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях! Фото: Людмила Денісова / Facebook Школьница, которую избила в Одессе группа сверстников, получает всю необходимую помощь, написала в Facebook уполномоченный Верховной Рады по
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