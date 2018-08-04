Украинские "заробитчане" перевели почти 1 млрд долларов из Польши в Украину (32)

УРА-Информ 2018.08.04 21:55

Украинцы, которые трудятся на сезонных работах в Польше перевели в Украину 920 млн долларов. Об этом передает Польское радио. Согласно опубликованной на сайте источника информации, почти 87 процентов от общей сумму перевели "заробитчане", которые работают в Польше временно. Отмечается, что прошлом году сумма их переводов составила 2,4 млрд злотых. Примечательно, что с каждым годом динамика валютных поступлений в страну

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