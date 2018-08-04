В Одесской области женщина, пытаясь объехать собаку, влетела в металлический отбойник, в результате чего погиб ее маленький сын (85)

СЛОВО Одесса 2018.08.04 22:49

Сотрудники полиции расследуют обстоятельства аварии на 328-м километре трассы Киев - Одесса в Одесской области. Как сообщили правоохранители, 36-летняя женщина ехала на автомобиле Hyundai Elantra в окрестностях села Троицкое Любашевского района и в какой-то момент пошла на маневр, пытаясь объехать собаку, выбежавшую на проезжую часть, и не справилась с управлением.

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