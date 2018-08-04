За два дня на Донбассе задержали семерых пособников боевиков (36)

Телеграф.com.ua 2018.08.04 22:13

Новости Украины: На Донбассе задержали семерых подозреваемых в сотрудничестве с боевиками. На Донбассе задержали семерых человек по подозрению в сотрудничестве с террористическими "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр ООС. "В течение двух прошлых дней военнослужащие Национальной гвардии Украины, выполняющих служебно-боевые задачи в составе Объединенных сил на востоке государства, задержали семерых человек по подозрению в сотрудничестве с

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