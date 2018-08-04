Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Над Румынией столкнулись два самолета, есть жертвы: появилось видео с места ЧП

Над Румынией столкнулись два самолета, есть жертвы: появилось видео с места ЧП (44)

Апостроф 2018.08.04 17:15
Во время подготовки к авиашоу в небе над Румынией (уезд Сучава) столкнулись два легкомоторных самолета, в результате чего один пилот погиб, еще один получил тяжелые травмы. Об этом сообщает Agerpres. Так, как передает издание, летчики участвовали в тренировочных полетах перед началом авиашоу в международном аэропорту Сучавы "Штефан Великий". Самолеты упали за пределами взлетной полосы, пилоты не успели выбраться из
ПИЛОТ, РУМЫНИЯ, САМОЛЕТ, ПОЛЕТ, КАБИНА, ПОЛОСА, Румыния

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018