Неудачная воздушная дозаправка F-35 попала на видео (27)

Rambler.ua 2018.08.04 20:30

Lenta.ru Трудности, возникающие при воздушной дозаправке F-35B Lightning II, попали на видео, выложенное пилотом A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) в Facebook. В двухминутном ролике заметно, как истребитель пятого поколения Королевских ВВС, совершающий трансатлантический перелет из США в Великобританию, пытается захватить конус на конце дозаправочного шланга самолета- заправщика, одновременно стремясь избежать деформации стелс-покрытия

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