Филарет назвал сроки предоставления томоса об автокефалии (40)

Вести-UA 2018.08.05 10:58

Решение о создании в Украине единой поместной церкви Священный Синод примет уже в конце лета или в сентябре. Об этом заявил предстоятель УПЦ КП, патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, передает 5 канал. По его словам, после этого все архиереи Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и Московского патриархата, которые обращались к Вселенскому патриарху с просьбой об автокефалии, должны собраться на объединительный собор.