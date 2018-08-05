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Филарет назвал сроки предоставления томоса об автокефалии

Филарет назвал сроки предоставления томоса об автокефалии (40)

Вести-UA 2018.08.05 10:58
Решение о создании в Украине единой поместной церкви Священный Синод примет уже в конце лета или в сентябре. Об этом заявил предстоятель УПЦ КП, патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, передает 5 канал. По его словам, после этого все архиереи Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и Московского патриархата, которые обращались к Вселенскому патриарху с просьбой об автокефалии, должны собраться на объединительный собор.
АВТОКЕФАЛИЯ, ПАТРИАРХ, ПАТРИАРХАТ, ФИЛАРЕТ, ЦЕРКОВЬ, СИНОД, Порошенко, Украина, Москва, Киев, Россия
2018.08.05 (40)

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