Филарет назвал сроки предоставления томоса об автокефалии (40)

2018.08.05 (40)2018.08.04 (20) →
- Патриарх Филарет ожидает получения Томоса в сентябре : LB.ua 12:07
- Филарет ожидает Томос об автокефалии в конце августа - начале сентября : Фокус 12:04
- Патриарх Филарет назвал новые сроки предоставления автокефалии украинскому православию : Dialog.ua 12:02
- Российский патриарх готовит подлость против Украины : Вести-UA 11:58
- 5 причин есть лук каждый день : Українські реалії 11:54
- Российский патриарх готовит подлость против Украины : УкрОП.org 11:54
- Патриарх Филарет не исключает предоставления Украине Томоса в августе-сентябре : Инфолайн 11:42
- Филарет назвал новые сроки предоставления Томоса : Спілка православних журналістів 11:42
- Решение о томосе будет принято в конце августа или начале сентября, - Филарет : Информационное Сопротивление 11:42
- Патриарх Филарет не исключает предоставления Украине Томоса в августе-сентябре : ПрессОрг24 11:32
- Филарет: предоставление томоса об автокефалии ожидаем в августе-сентябре : Комсомольская Правда в Украине 11:31
- Патриарх Кирилл готовит против Украины новую подлость: стали известны подробности : ReplyUA.net 11:31
- Филарет: автокефалию могут дать через месяц : EtCetera.media 11:31
- "Лідс" не потягнув зарплату Видри : 1927.kiev.ua 11:30
- Патриарх Филарет не исключает предоставления Украине Томоса в августе-сентябре : Українські національні новини 11:18
- Патриарх Филарет: До сентября Украинская церковь получит Томос об автокефалии : Vector News 11:16
- Партия трудящихся выдвинула кандидатуру Лулы да Силвы в президенты Бразилии : Синьхуа 11:16
- Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ : Главред 11:05
- Филарет назвал сроки предоставления томоса об автокефалии : Вести-UA 10:58
- Филарет назвал возможные сроки предоставления Томоса об автокефалии : КНК Медиа 10:50
- Филарет подтвердил сроки рассмотрения Томоса для автокефалии церкви : Известия в Украине 10:46
- Филарет спрогнозировал сроки предоставления томоса об автокефалии : Зеркало недели. Украина 10:46
- Филарет спрогнозировал сроки предоставления томоса об автокефалии : УкропNews.com 10:44
- Предстоятель РПЦ планирует посетить Патриарха Варфоломея в Стамбуле, - СМИ : Спілка православних журналістів 10:42
- Юсупа Темирханова похоронили в Чечне : Чеченинфо 10:20
- Филарет рассказал, когда ждать Томоса об автокефалии : Капитал 10:19
- Филарет назвал возможные сроки предоставления Украине Томоса об автокефалии : Медиа-группа "Объектив" 10:14
- Филарет назвал возможные сроки предоставления Томоса об автокефалии : НикВести 10:10
- Патриарх Филарет рассказал, когда будет принято решение о предоставлении Томоса : Экономические новости 10:03
- Филарет назвал сроки предоставления томоса об автокефалии : ЛІГАБізнесІнформ 09:37
- Филарет подтвердил сроки рассмотрения Томоса для автокефалии церкви : Глобус Одессы 09:16
- Решение о предоставлении Томоса Украине могут принять в конце августа или в начале сентября, - Филарет : УкропNews.com 09:15
- Филарет подтвердил сроки рассмотрения Томоса для автокефалии церкви : Вести.ua 09:15
- Патриарх Филарет назвал примерные сроки предоставления Томоса об автокефалии : Телеграф.com.ua 09:13
- Томос для Украины: Московский патриарх идет ва-банк : Elise Journal 08:30
- Автокефалия в Украине: Россия пошла на радикальные меры : Обозреватель 08:01
- Глава РПЦ собирается встретиться с Патриархом Варфоломеем, чтобы отговорить его от предоставления Томоса Украине : Информационное Сопротивление 07:12
- Предоставление Украине Томоса возможно в конце лета или в сентябре, - Филарет : 112.ua 06:00
- Глава РПЦ Кирилл проведет встречу с патриархом Константинопольским Варфоломеем - СМИ : Гордон 03:36
- Tufan Cigdem's Acoustic Trio : Глобус Одессы 03:16
- Филарет озвучил возможные сроки предоставления Томоса об автокефалии : УкропNews.com 03:16
- Филарет озвучил возможные сроки предоставления Томоса об автокефалии : Argumentua.life 03:15
- Филарет назвал возможные сроки предоставления Томоса об автокефалии : РБК-Україна 03:12
- Филарет озвучил возможные сроки предоставления Томоса об автокефалии : УНИАН 02:47
- Филарет озвучил вероятные сроки предоставления Томоса об автокефалии : ReplyUA.net 02:31