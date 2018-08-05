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Жара в Европе бьет рекорды: температура превысила +46 градусов

Жара в Европе бьет рекорды: температура превысила +46 градусов (69)

В Час Пик 2018.08.05 16:15
Марина Началова | Европейский континент страдает от аномальной жары. Повсеместно фиксируются температурные рекорды, а экономики стран терпят убытки из-за засухи. Наиболее страдает от зноя юг Европы, а именно Испания и Португалия. Температура в Лиссабоне в субботу побила 37-летний рекорд, достигнув +44 градусов по Цельсию, передает Час Пик со ссылкой на СМИ. В португальской столице предыдущий рекорд температуры был зафиксирован в
ЖАРА, ПОРТУГАЛИЯ, ГРАДУС, ТЕМПЕРАТУРА, ЦЕЛЬСИЙ, ЕВРОПА, Испания, Франция, Нидерланды, Украина, Италия, Мадрид, Германия, Афины
2018.08.05 (69)

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