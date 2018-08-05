Жара в Европе бьет рекорды: температура превысила +46 градусов (69)

2018.08.05 (69)2018.08.04 (11) →
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- Жара в Европе может побить 40-летний рекорд : Власти.нет 19:15
- Аномальная жара в Европе: Температура идет на рекорд : Измаил-Сити 18:54
- В столице Португалии побит рекорд температуры почти 40-летней давности : Страна.ua 18:47
- Аномальная жара: температура в Лиссабоне побила 37-летний рекорд : ЛІГАБізнесІнформ 18:37
- Температура в Лиссабоне достигла наивысшей отметки за последние 37 лет : Сегодня.ua 18:12
- Аномальная жара в Европе приблизилась к рекордным 48 градусам : Весь Харьков 18:09
- В Испании из-за жары начались лесные пожары : Украинский выбор 18:03
- В Лиссабоне жара побила 37-летний рекорд : Укринформ 17:47
- Жара в Европе бьет рекорды: температура превысила +46 градусов : Вибори в Україні та світі 17:46
- В Лиссабоне побит 37-летний температурный рекорд : Гордон 17:35
- Аномальная жара в Европе приблизилась к рекордным 48 градусам : АТН 17:31
- В Португалии побит 37-летний температурный рекорд : Realist.online 17:30
- "Африканская" жара в Европе: зафиксирован новый температурный рекорд : Апостроф 17:00
- В Португалии зафиксировали новый температурный рекорд : Hronika.info 16:40
- Учені винайшли роботів-бджіл : Соцпортал 16:40
- Убийственная жара: из-за высоких температур погибают люди : Gazeta.ua 16:35
- Аномальная жара в Португалии: в столице страны зафиксировали новый температурный рекорд : Телеканал новин "24" 16:30
- В Лиссабоне температура воздуха побила 37-летний рекорд : #Буквы 16:18
- Жара в Лиссабоне побила рекорд, державшийся 37 лет : NewsMir.info 16:16
- Жара в Европе бьет рекорды: температура превысила +46 градусов : В Час Пик 16:15
- Жара в Лиссабоне побила рекорд, державшийся 37 лет : NewsMir.info 16:09
- Температура в португальской столице побила 37-летний рекорд : DsNews 16:03
- Жара в Лиссабоне побила рекорд, державшийся 37 лет : 112.ua 16:00
- Аномальная жара в Европе: Португалия борется с пожарами, в Испании есть первые жертвы : Kherson.life 15:51
- Необычная жара в Европе: почему на Балтике лучше не купаться : Вибори в Україні та світі 15:46
- Аномальная жара в Европе приближается к рекордному значению : Realist.online 15:30
- Жара в Европе может побить 40-летний рекорд : Vector News 15:16
- В результате крушения "Юнкерса" в Швейцарии погибли 20 человек : BFM.ru 15:16
- Температура в Лиссабоне побила 37-летний рекорд : Argumentua.life 15:15
- В Португалии побит температурный рекорд : Телеграф.com.ua 15:13
- Западная Европа оказалась в самом пекле аномальной жары: есть жертвы : Антикор.com.ua 15:10
- В Европе не спадает аномальная жара : "Наша газета" (Луганск) 15:05
- 54-ое американское предупреждение : Насправді 15:05
- Жара в Португалии побила рекорд : Українські національні новини 15:03
- Жара в Португалии побила рекорд : ПрессОрг24 15:01
- Температура в Лиссабоне побила 37-летний рекорд : УНИАН 14:47
- Жара в Европе: температура бьет рекорды : Телеграф.com.ua 14:43
- Аномальная жара в Испании: за неделю вследствие тепловых ударов погибли три человека : Новое Время 14:39
- В Европе не спадает аномальная жара : MIGnews.com.ua 14:38
- Минздрав: 80% курильщиков электронных сигарет не бросили вредную привычку : Говорит Москва 14:38
- Температура в Лиссабоне побила 37-летний рекорд : УП Європейська правда 14:31
- В Европе зафиксировали новый температурный рекорд : УРА-Информ 13:55
- "Забьёмся в Солнцево!" Буйный пассажир устроил драку с экипажем самолёта - видео : Life 13:55
- Лето-убийца: из-за жары в Испании за неделю умерло трое людей : ТСН.ua 13:43
- Европа страдает от жары - может быть побит 40-летний рекорд : Еспресо TV 13:34
- Спортінг Хіхон розпочав переговори з Шахтарем щодо трансферу Бланко Лещука, - ЗМІ : Футбол 24 13:34
- Аномальная жара в Европе: Португалия борется с пожарами, в Испании есть первые жертвы : РИА Мелитополь 13:32
- Аномальная жара на юге Европы: есть погибшие : KharkivToday 13:03
- Европейские страны накрыла аномальная жара : Українські реалії 12:54
- Европу накрыла аномальная жара : Hronika.info 12:40
- Европейские страны накрыла аномальная жара : Kramatorsk.info 12:37
- РПЛ. 2 тур. "Локомотив" - "Спартак" - 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева : Еженедельник Футбол 12:36
- Аномальная жара в Европе приблизилась к рекордным 48 градусов : IPress.ua 12:36
- Невероятная жара в Европе: есть первые жертвы, в отдельных странах бушуют лесные пожары (ВИДЕО) : Ракурс 12:28
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