Жара в Европе бьет рекорды: температура превысила +46 градусов (69)

В Час Пик 2018.08.05 16:15

Марина Началова | Европейский континент страдает от аномальной жары. Повсеместно фиксируются температурные рекорды, а экономики стран терпят убытки из-за засухи. Наиболее страдает от зноя юг Европы, а именно Испания и Португалия. Температура в Лиссабоне в субботу побила 37-летний рекорд, достигнув +44 градусов по Цельсию, передает Час Пик со ссылкой на СМИ. В португальской столице предыдущий рекорд температуры был зафиксирован в