На Полтавщине в жилом доме прогремел взрыв: ранены 4 человека (ФОТО) (7)

DsNews 2018.08.04 17:33

В селе Зуевцы Полтавской области в жилом доме взорвался газовый баллон, в результате чего четыре человека получили ожоги Взрыв прогремел в 9 утра в частном одноэтажном доме, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу ГосЧС области. Пострадавшие госпитализированы в Миргородскую центральную районную больницу. Отметим, в результате взрыва было практически полностью разрушено здание и возник пожар на площади 48 кв.