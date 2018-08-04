На Полтавщине в жилом доме прогремел взрыв: ранены 4 человека (ФОТО) (7)

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- На Полтавщине взрыв разрушил дом, пострадали четыре человека : Ведомости-Украина 11:09
- На Полтавщине прогремел взрыв: есть пострадавшие : ДнепрCity.net 11:07
- На Полтавщине прогремел взрыв: есть пострадавшие : Hronika.info 09:40
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