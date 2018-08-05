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Фокус: Украина

Путин прибыл в аннексированный Севастополь на музыкальный фестиваль (30)

УкропNews.com 2018.08.05 00:44
. Президент РФ Владимир Путин прибыл в аннексированный Севастополь, где оккупационные власти на территории древнего города Херсонес Таврический уже второй год подряд проводят музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе".Об этом сообщает ТАСС. Впервые фестиваль "Опера в Херсонесе" состоялся год назад 18-20 августа. Тогда его "почетными гостями" стали Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. В этом году музыкальное мероприятие продлится до 12 августа.
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2018.08.05 (30)

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