Путин прибыл в аннексированный Севастополь на музыкальный фестиваль (30)

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- Путин незаконно посетил оккупированный Крым : Зеркало недели. Украина 10:46
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- Путин посетил Крым: побывал на фестивале в Херсонесе : Bigmir)net Новости 10:38
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- Путин посетил аннексированный Крым : Українські Новини 10:14
- Путин приехал в оккупированный Крым на фестиваль : Антикор.com.ua 10:10
- "Печальное зрелище": Путин незаконно посетил оккупированный Крым : Новини онлайн 24 10:09
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- Путин прибыл в аннексированный Крым на оперный фестиваль : Новое Время 09:40
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- Путин приехал в аннексированный Крым на музыкальный фестиваль : Без Табу 08:16
- Путин посетил открытие фестиваля в оккупированном Крыму. ФОТО : УкропNews.com 01:44
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- Путин прибыл в аннексированный Севастополь на музыкальный фестиваль : Argumentua.life 01:00
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