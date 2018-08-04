В Днепре таксист принял роды у пассажирки (17)

Аргументы и Факты Украина 2018.08.04 18:08

Водитель вынужден был принять роды у пассажирки на последних месяцах беременности, поскольку у женщины начались схватки. В Днепре таксист принял роды у пассажирки © / АиФ Киев, 4 августа - АиФ-Украина. В Ирпене под Киевом владельцы "недостроенных" квартир блокируют автодороги В ночь на 3 августа в Днепре у женщины на последних месяцах беременности в тот момент, когда она ехала в такси.