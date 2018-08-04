В Днепре таксист принял роды у пассажирки (17)

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- В Днепре таксисту пришлось принимать у женщины роды : 7 днів Ужгородськi 12:06
- Настоящий герой: таксист в Днепре принял роды у пассажирки : Антикор.com.ua 11:10
- В Днепре таксист принял роды у пассажирки : Bigmir)net Новости 11:09
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- Герой дня: в Днепре таксист принял роды у пассажирки : Апостроф 11:00
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- Настоящий герой: таксист в Днепре принял роды у пассажирки : Обозреватель 09:31
- Герои среди нас: днепровский таксист принял роды у пассажирки : NewsMir.info 07:09
- Пришлось переквалифицироваться: в Днепре женщина родила в такси : УСБН Одесса 04:16
- Пришлось переквалифицироваться: в Днепре женщина родила в такси : УСБН Суми 03:44
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- Пришлось переквалифицироваться: в Днепре женщина родила в такси : УСБН Івано-Франківськ 03:13
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- Пришлось переквалифицироваться: в Днепре женщина родила в такси : Корупція Інфо 00:53
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- Таксист принял роды у пассажирки прямо в автомобиле : Днепр Вечерний 00:27