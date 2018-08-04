Продлят ли в Украине закон о статусе Донбасса: Парубий дал ответ (10)

Телеканал новин "24" 2018.08.04 21:00

Парубий объяснил, от чего зависит продление закона о статусе Донбасса / 24 канал Решение о том, продолжать ли закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), будет зависеть от позиции международных партнеров. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает пресс- служба парламента. Спикер парламента отметил, что продление действия закона в октябре 2018