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Фокус: Украина

Продлят ли в Украине закон о статусе Донбасса: Парубий дал ответ (10)

Телеканал новин "24" 2018.08.04 21:00
Парубий объяснил, от чего зависит продление закона о статусе Донбасса / 24 канал Решение о том, продолжать ли закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), будет зависеть от позиции международных партнеров. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает пресс- служба парламента. Спикер парламента отметил, что продление действия закона в октябре 2018
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2018.08.05 (10)

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