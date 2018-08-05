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В Альпах разбился самолет: много погибших

В Альпах разбился самолет: много погибших (49)

Elise Journal 2018.08.05 16:30
54 минуты назад Важно До 20 человек могли стать жертвами авиакатастрофы небольшого самолета в швейцарских Альпах Об этом сообщает Reuters. Власти предоставили мало информации о количестве человек на борту самолета JU-Air, который разбился на западной стороне горы Пиц Зегнас в кантоне Граубюнден в субботу. Местные СМИ и авиационные сайты сообщили, что самолет, который способен разместить 17 пассажиров, двух пилотов и бортпроводника, разбился полностью
САМОЛЕТ, АЛЬПЫ, ШВЕЙЦАРИЯ, БОРТ, КАНТОН, КРУШЕНИЕ, Швейцария, AT
2018.08.05 (49)

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