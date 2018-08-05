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Кремль устроил голливудского актера Сигала в МИД России

Кремль устроил голливудского актера Сигала в МИД России (37)

Argumentua.life 2018.08.05 01:00
23:43, 04 августа 2018 Мир 200 Он должен будет налаживать контакты с США в области искусства, культуры, общественных и молодежных обменов. REUTERS Голливудский киноактер Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство, назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В Голливуде обвинили в домогательствах друга Путина Он должен будет налаживать контакты с США в области искусства, культуры,
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2018.08.05 (37)

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