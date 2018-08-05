Кремль устроил голливудского актера Сигала в МИД России (37)

2018.08.05 (37)2018.08.04 (33) →
- В РФ голливудского актера назначили спецпредставителем по гуманитарным связям с США : NewsOne 12:09
- Стивену Сигалу нашли работу в российском МИД : ForUm 12:04
- Стивен Сигал стал бесплатным сотрудником МИД России : Только правда 11:45
- Путин выбит из колеи: в США ответили на назначение Стивена Сигала в МИД РФ : NewsOboz 11:39
- Стивен Сигал получил должность в российском МИД : Sharij.net 11:38
- "Путин выбит из колеи": в США ответили на назначение Стивена Сигала в МИД РФ : Обозреватель 11:01
- "Это будет интересно". Бывший посол США в Москве прокомментировал назначение Сигала спецпредставителем МИД РФ : Страна.ua 10:47
- Стивен Сигал получил должность в МИД России : Известия в Украине 10:46
- Стивен Сигал получил должность в российском МИД : Гуру.ua 10:39
- Экс-посол США в РФ Макфол о назначении Сигала: Мне только кажется или Путин выглядит все более расстроенным? : Гордон 10:35
- В Сандармохе планово уничтожали украинцев : Gazeta.ua 10:35
- Стивена Сигала зачислили на работу в российский МИД : Комментарии.UA 10:32
- Стивен Сигал получил должность в МИД России : Mk.Mk.Ua 10:06
- Стивен Сигал получил должность в МИД РФ : ТВі 09:51
- Стивен Сигал стал спецпредставителем России по связям с США : Iнше ТВ 09:43
- Стивена Сигала назначили спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям с США : Argumentua.life 08:30
- Стивена Сигала назначили спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям с США : Expres.life 08:30
- Стивен Сигал- спецпредставитель МИД РФ : OnPress.info 08:18
- МИД России взял на работу Стивена Сигала : Власти.нет 08:15
- Росія планує закрити кордон з Білоруссю для іноземного транспорту : УкропNews.com 08:15
- Стивена Сигала назначили спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям с США : Glavk.info 08:05
- Стивен Сигал занял пост в МИД России : Еспресо TV 08:04
- Сигал прокомментировал свою новую должность в МИД России : ReplyUA.net 07:31
- Известный голливудский актер получил должность в МИД России : НикВести 07:10
- В российском МИДе появилась должность для голливудского актера : УРА-Информ 06:55
- Стивен Сигал получил должность в МИД России : Шиповник.ua 06:38
- Госдепартамент не комментирует назначение Сигала спецпредставителем МИД РФ : Українські національні новини 03:49
- Госдепартамент не комментирует назначение Сигала спецпредставителем МИД РФ : ПрессОрг24 03:47
- Украинцы массово оформляют загранпаспорта: что происходит : Znaj.ua 03:47
- Стивен Сигал получил должность в МИД России : Подробности.ua 02:39
- Актер Стивен Сигал получил должность в российском министерстве : Вибори в Україні та світі 02:17
- Голливудский актер Стивен Сигал получил должность в МИД РФ : Зеркало недели. Украина 02:13
- Стивен Сигал стал спецпредставителем МИДа России : Интерфакс-Україна 02:06
- Стивен Сигал назначен на должность спецпредставителя МИД России : Novosti.UA 01:22
- Стивен Сигал получил должность в МИД России : Arena.press 01:12
- Кремль устроил голливудского актера Сигала в МИД России : Argumentua.life 01:00
- Стивен Сигал стал сотрудником российского министерства : Hronika.info 00:40
- Кремль устроил голливудского актера Сигала в МИД России : УкропNews.com 00:14
- Результаты игрового дня 04 августа. Чемпионат Литвы 2018 : Sportbox.ru 00:08
- Стивен Сигал получил должность в МИД России : Bigmir)net Новости 00:08
- Стивен Сигал на добровольных началах занял должность в правительстве России : Joinfo 00:06