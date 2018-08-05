Тренер "Зари" извинился перед болельщиками после игры с "Черноморцем" (19)

061.ua Запорожье 2018.08.05 12:01

11:37, 5 августа Луганская "Заря" не смогла обыграть одесский "Черноморец" на домашнем стадионе в Запорожье. Хозяева забили гол в середине первого тайма и пропустили в начале второго. В ходе послематчевой пресс-конференции тренер луганчан Юрий Вернидуб извинился перед болельщиками. "Хочу извиниться перед всеми нашими болельщиками за безобразнейшую игру. Есть над чем задуматься.