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Фокус: Украина

Тренер "Зари" извинился перед болельщиками после игры с "Черноморцем" (19)

061.ua Запорожье 2018.08.05 12:01
11:37, 5 августа Луганская "Заря" не смогла обыграть одесский "Черноморец" на домашнем стадионе в Запорожье. Хозяева забили гол в середине первого тайма и пропустили в начале второго. В ходе послематчевой пресс-конференции тренер луганчан Юрий Вернидуб извинился перед болельщиками. "Хочу извиниться перед всеми нашими болельщиками за безобразнейшую игру. Есть над чем задуматься.
БРАГА, ЧЕРНОМОРЕЦ, ЗАРЯ, ФУТБОЛИСТ, ИГРА, МЕТР, Вернидуб
2018.08.05 (19)

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