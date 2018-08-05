Тренер "Зари" извинился перед болельщиками после игры с "Черноморцем" (19)

2018.08.05 (19)2018.08.04 (7) →
- Тренер "Зари" извинился перед болельщиками после игры с "Черноморцем" : 061.ua Запорожье 12:01
- Юрий Вернидуб: футбол - та игра, которую связывают передачи : MatchDay 11:57
- Вернидуб: "Не знаю, как это оправдать" : Прессинг.net.ua 10:32
- Юрий ВЕРНИДУБ: "Так играть - это просто катастрофа" : Спорт-Экспресс в Украине 10:12
- Вернидуб: "Хочу извиниться перед всеми болельщиками за безобразнейшую игру" : Xsport.ua 10:05
- Юрий Вернидуб: хочу извиниться перед всеми нашими болельщиками : Террикон 08:47
- Юрий Вернидуб: Хочу извиниться за безобразную игру : zaFootball.com 08:11
- Вернидуб: Хочу извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру : iSport.ua 00:45
- ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на мечеть в Афганистане : РИА Новости 00:41
- Вернидуб: Хочу извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру : Bigmir)net СПОРТ 00:41
- Вернидуб: Хочу извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру : Bigmir)net Новости 00:38
- Вернидуб принес извинения : Футбольный Клуб 00:35
- "Заря" - "Черноморец": пресс-конференция : ФК Черноморец 00:21
- Вернидуб: "Хочу извиниться перед всеми нашими болельщиками за безобразнейшую игру" : Campeones.ua 00:18
- Юрий Вернидуб: "Хочу извиниться перед нашими болельщиками за безобразнейшую игру" : Expres.life 00:15
- Вернидуб: Какая разница, сколько у нас форвардов, если своему не можем отдать пас на 5 метров? : Футбол 24 00:04
- Юрий ВЕРНИДУБ: "Хочу извиниться перед болельщиками за безобразнейшую игру" : Dynamomania.com 00:03
- Манчестерские клубы отказались от возможности приобрести Видаля : Dynamomania.com 00:03
- Юрий Вернидуб: "Хочу извиниться перед нашими болельщиками за безобразнейшую игру" : Argumentua.life 00:00
- Юрий Вернидуб: Хочу извиниться за безобразную игру : Ukrainefootball.net 23:53
- Юрий Вернидуб: "Хочу извиниться перед болельщиками за безобразнейшую игру" : Tribuna.com Украина 23:52