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Фокус: Украина

Из озера под Рязанью подняли труп мужчины

Из озера под Рязанью подняли труп мужчины (19)

7 новостей Рязань 2018.08.05 12:06
В воскресенье, 5 августа, в 10.30 из озера Велье, которое находится у села Алеканово Рязанского района, подняли труп мужчины. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области. Тело человека из воды доставали сотрудники ЦСС на воде города Рязани.
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