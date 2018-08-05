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В Швеции пьяный капитан-россиянин посадил судно на мель (24)

Republic.com.ua 2018.08.05 11:31
в 11:11 2018-08-05 По данным полиции, в крови 53-летнего капитана было обнаружено 2,5 промилле алкоголя Капитан из РФ, который руководил судном в нетрезвом состоянии, посадил его на мель у берегов Швеции. Об этом сообщает Sydsvenskan. Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 августа. По данным издания, судно, которое сбилось с курса, заметил экипаж, который шел неподалеку буксира.
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