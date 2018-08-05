Средняя зарплата казахстанцев по итогам полугодия составила 162 тысячи тенге (171)

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- Ответственность за покушение на Мадуро взяло на себя малоизвестное движение : Николаевские Известия 10:46
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- Мадуро заявил, что за покушением на него стоит президент Колумбии, а там назвали обвинения "абсурдными" : УкропNews.com 10:44
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- Момент покушения на президента Венесуэлы попал на видео : Подробности.ua 10:40
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