Средняя зарплата казахстанцев по итогам полугодия составила 162 тысячи тенге (171)

Информбюро.kz 2018.08.05 11:43

Согласно данным Министерства нацэкономики, самую высокую зарплату получают работники финансовой и страховой сфер деятельности - 335 300 тенге. По итогам II полугодия 2018 года средняя зарплата казахстанцев составила 162 751 тенге, сообщает "Sputnik-Казахстан" со ссылкой на данные Министерства национальной экономики. Самые высокие доходы зафиксированы у сотрудников финансовой и страховой