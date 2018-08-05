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Средняя зарплата казахстанцев по итогам полугодия составила 162 тысячи тенге

Средняя зарплата казахстанцев по итогам полугодия составила 162 тысячи тенге (171)

Информбюро.kz 2018.08.05 11:43
Согласно данным Министерства нацэкономики, самую высокую зарплату получают работники финансовой и страховой сфер деятельности - 335 300 тенге. По итогам II полугодия 2018 года средняя зарплата казахстанцев составила 162 751 тенге, сообщает "Sputnik-Казахстан" со ссылкой на данные Министерства национальной экономики. Самые высокие доходы зафиксированы у сотрудников финансовой и страховой
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