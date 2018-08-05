В Киеве неадекватный мужчина напал на парня с саблей (фото) (19)

УНИАН 2018.08.05 10:32

Дебошира задержали правоохранители. Полиция задержала мужчину, напавшего на парня с саблей / фото facebook.com/UA.KyivPolice В ночь на воскресенье, 5 августа, в центре Киева неадекватный мужчина, бегая с саблей по Подолу, напал на прохожего и ранил его. Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя соответствующие фото. Читайте такжеНа Киевщине врачи просят помочь опознать девушку с татуировкой, которая попала в ДТП (видео)