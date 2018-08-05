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Фокус: Украина

Трамп назвал страны, которые вмешиваются в дела США (16)

УНИАН 2018.08.05 12:02
По словам американского лидера, это Россия, Китай и, возможно, КНДР. Дональд Трамп / фото REUTERS Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация (РФ), Китай и, возможно, Северная Корея (КНДР) вмешиваются в дела США. Об этом Трамп заявил во время речи в американском штате Огайо, передает РБК- Украина со ссылкой на NBC. Так, по словам американского президента, число подобных действий может
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