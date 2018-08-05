На Кировоградщине полицейские накрыли "сходку" криминальных авторитетов - задержаны более 30 человек (86)

- Полиция накрыла сходку криминальных авторитетов на Кировоградщине : Вечерние Вести 20:03
- В Кировоградской области полиция разоблачила сходку криминальных авторитетов : Топор 19:59
- Не в Кременчуге: в Светловодске задержали "сходку" криминальных авторитетов : Полтавская Правда 19:29
- В Кировоградской области задержали участников "сходки" криминальных авторитетов : ВестиUA 18:59
- Нацполиция сорвала уголовные выборы "смотрящего" за Светловодском : Глобус Одессы 18:16
- Нацполиция сорвала уголовные выборы "смотрящего" за Светловодском : Вести.ua 18:15
- В Кировоградской области полиция устроила облаву на "криминальных авторитетов" : ТВі 17:51
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- Сходка криминальных авторитетов в Кировоградской области закончилась громким задержанием ее участников : Dialog.ua 16:32
- В Кировоградской области задержаны более 30 криминальных авторитетов : Багнет 16:31
- Нацполиция накрыла "сходку" криминальных авторитетов по назначению "смотрящего" : Новости N 16:12
- Полиция задержала более 30 криминальных авторитетов : АСН.in.ua 16:12
- На Кировоградщине во время "сходки" правоохранители задержали более 30 криминальных авторитетов : УкрОП.org 15:54
- У швейцарських Альпах розбився літак: ЗМІ повідомляють про 20 загиблих : Українські реалії 15:54
- Аброськин рассказал о массовом задержании криминальных авторитетов в Кировоградской области : Kherson.life 15:51
- Полиция задержала криминальных авторитетов на сходке по случаю назначения "смотрящего" за Светловодском : Винница Реал 15:30
- Под Кропивницким задержаны более 30 криминальных авторитетов (фото) : Без Табу 15:16
- В Кировоградской области полиция задержала десятки криминальных авторитетов : Телеграф.com.ua 15:13
- На Кировоградщине во время "сходки" правоохранители задержали более 30 криминальных авторитетов : Антикор.com.ua 15:10
- В Кировоградской области задержаны десятки представителей криминалитета : УкропNews.com 14:44
- В Кировоградской области задержали более 30 участников "сходки" криминальных авторитетов : Гуру.ua 14:39
- На Кировоградщине разоблачили сходку криминальных авторитетов: 30 задержанных : РИА Мелитополь 14:32
- Под Кропивницким полиция задержала "сходку" криминальных авторитетов : Realist.online 14:30
- Под Кропивницким задержали оптовую партию криминальных авторитетов : Петр и Мазепа 14:21
- Полиция сломала сценарий сходки криминальных авторитетов : Олигарх Медиа 14:17
- В Кировоградской области задержаны десятки представителей криминалитета : Зеркало недели. Украина 14:16
- Под Кропивницким раскрыли собрание криминальных авторитетов: задержаны более 30 человек : Argumentua.life 14:15
- Нацполиция накрыла "сходку" криминальных авторитетов по назначению "смотрящего" : Українські Новини 14:14
- В Кировоградской области полиция накрыла сходку криминальных авторитетов : РБК-Україна 14:11
- Под Новосибирском мужчина спас при пожаре сына : РИА Новости 14:11
- "Пришлось лечь мордой в землю", - Аброськин о задержании криминальных "авторитетов" : NewsMir.info 14:09
- "Пришлось лечь мордой в землю": в Кировоградской области задержаны 30 участников криминальной "сходки" : NewsOne 14:09
- Легли мордой в землю: в Украине накрыли сходку криминальных авторитетов (фото) : NewsOboz 14:09
- В Кировоградской области задержали криминальную группировку : Знамя индустрии 14:07
- В Кировоградской области задержаны десятки участников сходки представителей кримиталитета : Интерфакс-Україна 14:06
- Решали вопрос со "смотрящим": на Кировоградщине на "сходке" задержали более 30 авторитетов : Главред 14:05
- На Кировоградщине на сходе криминальных авторитетов задержаны более 30 человек : Фраза.ua 14:04
- Жизнь заемщиков стала проще : Вестник Кипра 14:04
- "Пришлось лечь мордой в землю", - Аброськин о задержании криминальных "авторитетов" : Телеканал новин "24" 14:00
- В Кировоградской области накрыли сходку криминальных авторитетов [фото] : Комсомольская Правда в Украине 13:46
- Более 30 человек задержали на "сходке" криминальных авторитетов в Кировоградской области : Только правда 13:45
- На Кировоградщине накрыли сходку "смотрящих": опубликованы фото : Апостроф 13:45
- Под Кропивницким раскрыли собрание криминальных авторитетов: задержаны более 30 человек : УкропNews.com 13:44
- На Кировоградщине во время "сходки" правоохранители задержали более 30 криминальных авторитетов : ТСН.ua 13:43
- На Кировоградщине разоблачили сходку криминальных авторитетов 30 задержанных : IPress.ua 13:36
- Назначали "смотрящего": В Украине накрыли сходку криминальных авторитетов (ФОТО) : ГолосUA 13:35
- На Кировоградщине полиция пришла на "сходку авторитетов": 30 задержанных : ForUm 13:34
- В Кировоградской области прошло массовое задержание уголовных авторитетов : 2000.ua 13:30
- На Кировоградщине сорвались торжества по поводу назначения "смотрящего" за Светловодском : Досье 13:27
- В Кировоградской области полиция "накрыла" сходку криминальных авторитетов : Капитал 13:19
- Полиция сорвала "сходку" криминалимтета на Кировоградщине : ОРД 13:18
- В Кировоградской области во время "сходки" криминальных авторитетов задержали более 30 человек : Мій Кропивницький 13:11