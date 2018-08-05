На Кировоградщине полицейские накрыли "сходку" криминальных авторитетов - задержаны более 30 человек (86)

Преступности.нет 2018.08.05 11:22

В Кировоградской области состоялась сходка местных криминальных авторитетов, во время которой полиция устроила облаву. Об этом первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook. "Поводом для данной "встречи на природе" было назначение "смотрящего" за Светловодском, и решения спорных вопросов, но все пошло не по их утвержденному сценарию, несмотря на благословение вора в законе по кличке "Хохол", - отметил Аброськин.