"Синяя" линия столичного метро вернулась к работе в обычном режиме (82)

УНИАН 2018.08.05 18:17

Ранее движение поездов на "синей" ветке изменили из-за технического сбоя. фото УНИАН Киевский метрополитен работает в обычном режиме, последствия технического сбоя на "синей" ветке устранены. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба столичного метро. Движение поездов на Оболонско-Теремковской ("синей") линии столичного метро ранее временно менялось из-за технического сбоя. Движение поездов было организовано от станции "Теремки" до "Контрактовой