Полицейские Харьковщины задержали злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на ювелирный магазин (48)

Національна поліція України 2018.08.05 16:13

Своими действиями они нанесли ущерб на сумму более 300 000 гривен. Происшествие случилось 25 июня в поселке Донец Балаклейского района. Около 16-30 трое неизвестных в масках ворвались в магазин и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладели деньгами в сумме около 17 000 гривен и ювелирными изделиями. Для раскрытия дерзкого преступления полицейские провели комплекс оперативных розыскных действий.