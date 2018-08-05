Полицейские Харьковщины задержали злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на ювелирный магазин (48)

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- Полицейские задержали двоих налетчиков на ювелирный магазин на Одесчине : Маю право 19:58
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- Задержаны мужчины, ограбившие в масках Шрека ювелирный магазин на Харьковщине : Sharij.net 19:38
- В Одесской области полиция задержала налетчиков на ювелирный магазин : Шиповник.ua 19:38
- Полиция поймала двоих подозреваемых в ограблении ювелирного магазина под Харьковом : LB.ua 19:37
- Полицейские задержали двоих налетчиков на ювелирный магазин на Одесчине - третьего ищут : Преступности.нет 19:22
- Под Одессой поймали харьковских воров, которые ограбили ювелирный магазин : Комментарии: Одесса 19:16
- В Одесской области полиция задержала преступников, которые ограбили ювелирный магазин : РБК-Україна 19:11
- В Одесской области поймали банду, которая в масках Шрека ограбила ювелирный магазин : НикВести 19:10
- Под Одессой задержаны Шреки, ограбившие ювелирный в Харьковской области (фото, видео) : Одесская Правда 18:25
- Полиция задержала в Одесской области преступников, ограбивших ювелирный магазин : Трасса Е95 18:13
- В Одесской области поймали грабителей, обчистивших ювелирный магазин на 300 тысяч гривен : Zachem 18:05
- Полиция задержала банду Шреков, ограбивших ювелирку в Харьковской области : Вести.ua 17:45
- В Одесской области задержали преступников, ограбивших ювелирный магазин на Харьковщине : Вибори в Україні та світі 17:45
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- В Харьковской области задержали двух "Шреков", которые ограбили ювелирный магазин : ПрессОрг24 17:17
- Под Одессой поймали "Шреков", ограбивших харьковскую ювелирку : Bigmir)net Новости 17:08
- Полицейские поймали грабителей ювелирного магазина (ФОТО, ВИДЕО) : KharkivToday 17:03
- В Одесской области поймали грабителей харьковской ювелирки : УкропNews.com 16:45
- В Одесской области поймали грабителей харьковской ювелирки (фото, видео) : УНИАН 16:17
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- В Одесской области поймали грабителей харьковской ювелирки : Argumentua.life 16:15
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- Грабителей ювелирного магазина на Харьковщине задержали в Одессе (фото, видео) : Медиа-группа "Объектив" 16:14
- Полицейские Харьковщины задержали злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на ювелирный магазин : Національна поліція України 16:13
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- Налетчиков на ювелирку под Харьковом догнали в Одесской области : Антикор.com.ua 16:10
- В Одесской области поймали банду, которая в масках Шрека ограбила ювелирный магазин : NewsOne 16:09
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- В Одесской области поймали банду, которая в масках Шрека ограбила ювелирный магазин : NewsMir.info 16:09
- На Харьковщине "обчистили" ювелирный магазин : ДнепрCity.net 16:07
- В Одесской области задержали бандитов, ограбивших ювелирный магазин на 300 тысяч гривен : Інформатор.news 15:36
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- На Одесчине задержаны 2 злоумышленников, совершивших налет на ювелирный магазин на Харьковщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж : УкропNews.com 15:15
- На Одесчине задержали мужчин, ограбивших ювелирный магазин на 300 тыс. гривен (видео) : КНК Медиа 14:50
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- На Харьковщине "обчистили" ювелирный магазин : Hronika.info 14:40
- Налетчиков на ювелирку под Харьковом догнали в Одесской области. Фото : Страна.ua 14:32
- Ограбление в масках Шрека в Харьковской области: преступников задержали : Сегодня.ua 14:12
- В Одесской области задержали воров, ограбивших ювелирку на 300 тысяч гривен : DsNews 14:03
- В Запорожье злоумышленники обокрали магазин и пекарню, а потом устроили автогонки на Набережной - ФОТО : Первый Запорожский 14:03
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- В Одесской области задержали мужчин, ограбивших ювелирный магазин на 300 тысяч гривен : 112.ua 14:00
- В Одесской области задержали мужчин, ограбивших ювелирный магазин на 300 тысяч гривен : Новое Время 13:40
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