К концу года ВСУ получат почти 30 модернизированных боевых самолетов (54)

Маю право 2018.08.05 15:58

К концу 2018 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины получат около 30 модернизированных истребителей и штурмовиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова. "В этом году с предприятий концерна "Укроборонпром" после ремонта и модернизации мы планируем получить до 30 самолетов - истребители МиГ-29 и Су-27, штурмовики Су-25", - сказал Дроздов.