К концу года ВСУ получат почти 30 модернизированных боевых самолетов (54)

- Воздушные силы рассчитывают получить 30 модернизированных самолетов в 2018 : Українські Новини 21:44
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- В 2018 году ВСУ получат 30 модернизированных самолетов : Begemot.media 20:15
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- В этом году Воздушные Силы Украины получат до 30 самолетов : Газета День 18:26
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- Воздушные силы ВСУ получат 30 модернизированных самолетов, - генерал-полковник Дроздов : КНК Медиа 17:50
- Парк ВСУ пополнится 30 модернизированными самолетами : ReplyUA.net 17:31
- Воздушные силы Украины получат 30 модернизированных боевых самолетов : RUpor.info 17:11
- К концу года Воздушные силы получат почти 30 модернизированных боевых самолетов : Контракты.ua 17:07
- Украинская армия пополнится десятками модернизированных самолетов : Апостроф 16:45
- Воздушные силы получат около 30 модернизированных боевых самолетов : ICTV Факти 16:36
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- Командующий Воздушных сил ВСУ: В 2018 году получим 30 самолетов : UA1.com.ua 16:14
- Воздушные силы получат в 2018 до 30 модернизированных самолетов : Українські Новини 16:14
- В 2018 году авиапарк Воздушных Сил пополнят почти 30 отремонтированных и модернизированных самолетов, - командующий Дроздов : Антикор.com.ua 16:10
- Парк Воздушных сил Украины пополнят 30 самолетов : Mk.Mk.Ua 16:06
- К концу года Воздушные силы получат почти 30 модернизированных боевых самолетов : IPress.ua 16:06
- Командующий Воздушных сил ВСУ заявил, что военные ожидают 30 модернизированных самолетов в 2018 году от "Укроборонпрома" : Гордон 16:05
- В 2018 году авиапарк Воздушных Сил пополнят почти 30 отремонтированных и модернизированных самолетов, - командующий Дроздов : Military Navigator 16:04
- Парк Воздушных сил Украины пополнят 30 самолетов : FaceNews 16:01
- К концу года ВСУ получат почти 30 модернизированных боевых самолетов : Маю право 15:58
- Парк Воздушных сил Украины пополнят 30 самолетов : Kherson.life 15:51
- В ВС ВСУ рассказали о будущем пополнении авиапарка : Николаевские Известия 15:46
- ВСУ получат 30 модернизированных самолетов : Hubs 15:40
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- Парк Воздушных сил Украины пополнят 30 самолетов : Контракты.ua 15:37
- В Воздушных силах рассказали о пополнении авиапарка : DsNews 15:33
- ВСУ пополнят свой парк 30 модернизированными самолетами : InfoResist.org 15:31
- К концу года ВСУ получат почти 30 модернизированных боевых самолетов, - командующий Дроздов : Преступности.нет 15:22
- Воздушные силы получат приблизительно 30 модернизированных боевых самолетов : Телеграф.com.ua 15:13
- Воздушные силы ВСУ ожидают получить почти 30 модернизированных самолетов : РБК-Україна 15:11
- Воздушные силы ВСУ получат 30 модернизированных самолетов - генерал-полковник : Новое Время 15:10
- Украина усилит боевую авиацию : Gazeta.ua 15:05
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- Воздушные силы получат три десятка модернизированных самолетов, - Минобороны : Время новостей 14:48
- Гроза неба: Украина серьезно усилит боевую авиацию : Обозреватель 14:47
- Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года : Главред 14:35
- Парк Воздушных сил ВСУ пополнят почти 30 модернизрованих самолетов : Gazeta.ua 14:35
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- Истребители и штурмовики: В Воздушных силах ВСУ рассказали о будущем пополнении авиапарка : 112.ua 14:30
- В этом году Воздушные силы ВСУ получат 30 модернизированных истребителей и штурмовиков : Ракурс 14:28
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- Парк Воздушных сил ВСУ в этом году пополнят почти 30 модернизированных самолетов - командующий : УкропNews.com 14:15
- Парк Воздушных сил ВСУ в этом году пополнят почти 30 модернизированных самолетов - командующий : Argumentua.life 14:15
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- Парк Воздушных сил Украины пополнят 30 самолетов : Bigmir)net Новости 14:09
- Воздушные Силы ВСУ получат от "Укроборонпрома" 30 отремонтированных самолетов : Экономические новости 14:03
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