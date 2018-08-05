В Испании во время подготовки убийства конкурента схватили одного из лидеров русской мафии (49)

ТСН.ua 2018.08.05 18:43

В испанском городе Марбелья задержали трех криминальных авторитетов, один из которых оказался лидером русской мафии. Об этом сообщила пресс-служба полиции на своей странице в Twitter, обнародовав видео задержания. "Задержание произошло, когда "воры в законе" встретились, чтобы обсудить убийство важного члена клана-конкурента", - говорится в сообщении. As'i detuvimos en #Marbella a tres Vor v Zakone (m'aximas autoridades