Американского дипломата вызвали "на ковер" из-за пропаганды Кремля раскола в США (54)

Сегодня.ua 2018.08.05 17:12

Сегодня, 16:57 От временного поверенного в делах России намерены получить ответы об использовании Москвой соцсетей для пропаганды насилия и раскола Фото из открытых источников Временный поверенный в делах России в США Дмитрий Жирнов был вызван помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом в связи с агрессивной пропагандой РФ в социальных сетях раскола и насилия.