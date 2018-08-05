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Фокус: Украина

Американского дипломата вызвали "на ковер" из-за пропаганды Кремля раскола в США (54)

Сегодня.ua 2018.08.05 17:12
Сегодня, 16:57 От временного поверенного в делах России намерены получить ответы об использовании Москвой соцсетей для пропаганды насилия и раскола Фото из открытых источников Временный поверенный в делах России в США Дмитрий Жирнов был вызван помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом в связи с агрессивной пропагандой РФ в социальных сетях раскола и насилия.
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