Нацбанк установил курсы валют на 6 августа (79)

2000.ua 2018.08.06 10:00

Нацбанк опубликовал курсы основных валют по отношению к гривне на 6 августа. Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют: доллар США - 27,093 гривен (подорожал на 8 копеек); евро - 31,395 гривны (подорожал на 1 копейку); российский рубль - 0,427 гривны (подешевел незначительно); польский злотый - 7,368 грн (подорожал на 4 копейки). Другие новости курса валют: Нацбанк установил курсы валют на 3 августа.