Прогноз погоды на 6 августа: жара продолжается, Запад и Север накроет дождями (10)

Телеканал новин "24" 2018.08.05 15:00

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 6 августа / Фото из открытых источников Погода в Украине в понедельник, 6 августа, будет жаркой. Однако в западных и северных регионах температура воздуха несколько снизится во время кратковременных дождей, которые прогнозируют метеорологи. Об этом на своей странице пишет украинский синоптик Наталья Диденко. В западных и северных областях пройдут в понедельник кратковременные дожди