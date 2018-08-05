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Прогноз погоды на 6 августа: жара продолжается, Запад и Север накроет дождями

Прогноз погоды на 6 августа: жара продолжается, Запад и Север накроет дождями (10)

Телеканал новин "24" 2018.08.05 15:00
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 6 августа / Фото из открытых источников Погода в Украине в понедельник, 6 августа, будет жаркой. Однако в западных и северных регионах температура воздуха несколько снизится во время кратковременных дождей, которые прогнозируют метеорологи. Об этом на своей странице пишет украинский синоптик Наталья Диденко. В западных и северных областях пройдут в понедельник кратковременные дожди
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2018.08.06 (10)

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