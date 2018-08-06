Землетрясение в Индонезии: почти 40 человек погибли (26)

2018.08.06 (26)2018.08.05 (38) →
- Мощное землетрясение на популярном курорте в Индонезии унесло жизни уже более 80 человек : Argumentua.life 06:15
- Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 39 : Українські національні новини 05:48
- Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 39 : ПрессОрг24 05:47
- Мощное землетрясение на популярном курорте в Индонезии унесло жизни уже более 80 человек : УНИАН 05:02
- Землетрясение в Индонезии: число погибших выросло до 82 : Факты 04:32
- Почему Чубайсу-мл. не дали патент на изобретение? : Спутник 04:32
- Мощное землетрясение на популярном курорте в Индонезии унесло жизни более 80 человек : Argumentua.life 03:45
- Количество жертв землетрясения в Индонезии выросло втрое : Глобус Одессы 03:16
- "Барселона" потерпела второе поражение на Международном кубке чемпионов : Однако.su 03:16
- Более 80 человек погибли из-за землетрясения в Индонезии : ТСН.ua 03:14
- Число погибших в Индонезии превысило 80 человек : NewsMir.info 03:09
- Стороны конфликта в Южном Судане подписали мирный договор : Взгляд.ру 03:04
- Мощное землетрясение на популярном курорте в Индонезии унесло жизни более 80 человек : УНИАН 03:03
- Количество жертв землетрясения в Индонезии возросло : Сегодня.ua 02:41
- Число погибших в Индонезии превысило 80 человек : Bigmir)net Новости 02:38
- Десятки погибших в результате нового землетрясения в Индонезии : Украина криминальная 02:32
- Землетрясение на курорте в Индонезии унесло как минимум 82 жизни, есть угроза цунами : ReplyUA.net 02:31
- Число погибших в Индонезии превысило 80 человек : Корреспондент.net 02:16
- Количество жертв землетрясения в Индонезии выросло втрое : Вести.ua 02:15
- Приморские синоптики рассказали, чего ждать от погоды на этой неделе : ВостокМедиа 02:14
- На популярном курорте произошло мощное землетрясение, десятки погибших : NewsMir.info 02:09
- Повреждены многие здания: Число погибших в результате землетрясения в Индонезии резко возросло до 39 (ФОТО) : ГолосUA 01:35
- Землетрясение в Индонезии убило 22 человека: среди погибших числится годовалый ребенок : Joinfo 01:07
- Землетрясение в Индонезии: количество погибших увеличилось до 39 - СМИ : Крым.Реалии RFE/RL 00:53
- Киевские копы устроили поймали колбасного вора: фото : Znaj.ua 00:46
- Землетрясение в Индонезии: почти 40 погибших : Николаевские Известия 00:46
- Четыре десятка человек стали жертвами мощного землетрясения в Индонезии : ТСН.ua 00:43
- Землетрясение в Индонезии: почти 40 погибших : Bigmir)net Новости 00:38
- В результате землетрясения в Индонезии погибли 39 человек : Украина по-арабски 00:11
- В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото : Главред 00:05
- Землетрясение в Индонезии: почти 40 погибших : Корреспондент.net 00:01