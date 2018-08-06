Землетрясение в Индонезии: почти 40 человек погибли (26)

#Буквы 2018.08.05 23:18

Опубликовано: Воскресенье, 05 августа 2018 22:27 В результате землетрясения, которое произошло на острове Ломбок в Индонезии, погибли не менее 39 человек. Об єтом сообщает агентство АР. Глава агентства по смягчению последствий стихийных бедствий в провинции Западная Нуса-Тенгара Агунг Прамуха подтвердил гибель 39 человек. По его словам, еще десятки пострадали. При этом информация о получивших повреждения в результате землетрясения все еще дополняется.