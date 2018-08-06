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Количество жертв землетрясения в Индонезии резко возросло

Количество жертв землетрясения в Индонезии резко возросло (50)

Слово і Діло 2018.08.06 01:12
6 августа 2018, 01:02 Читати українською В Индонезии не менее 32 человек погибли в результате землетрясения на острове Ломбок, сообщают местные СМИ со ссылкой на власти. Как сообщает "Слово и Дело", глава агентства по смягчению последствий стихийных бедствий в провинции Западная Нуса-Тенгара Агунг Прамуха подтвердил гибель 32 человек, десятки людей пострадали, передает "РИА Новости". Ранее 5 августа Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ИНДОНЕЗИЯ, ОСТРОВ, ЦУНАМИ, ЭПИЦЕНТР, БАЛЬ, США
2018.08.06 (50)

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