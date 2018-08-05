Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Индонезии, есть угроза цунами (31)

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- Нападение на президента Венесуэлы: В сети появилось видео взрыва дрона : Телеграф.com.ua 06:13
- После покушения на Мадуро в Венесуэле задержали 11 журналистов : Новое Время 06:10
- США не имеют отношение к покушению на президента Венесуэлы Мадуро, - Болтон : 112.ua 05:30
- Теперь в России запретят дроны: соцсети тролят Путина после покушения на Мадуро : NewsOboz 05:09
- После покушения на Мадуро задержали 11 журналистов : Bigmir)net Новости 05:08
- Лондон "заказал" Ходорковскому убийство российских журналистов в ЦАР? : Newsland 05:08
- В Сети появилось видео взрыва дрона во время покушения на президента Венесуэлы : Argumentua.life 05:00
- В Венесуэле задержали шестерых подозреваемых в покушении на президента : Hronika.info 04:40
- Покушение на президента Венесуэлы: опубликовано видео взрыва дрона : Факты 04:32
- Дополнительный выходной и врачи мира за мир - какой праздник отмечаем сегодня : Вести.ua 04:15
- В Сети появилось видео взрыва дрона во время покушения на президента Венесуэлы : УкропNews.com 04:15
- Покушение на Мадуро: в Венесуэле задержали 11 журналистов : РБК-Україна 04:11
- Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео : Bigmir)net Новости 04:09
- Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео : NewsMir.info 04:09
- В Сети появилось видео взрыва дрона во время покушения на президента Венесуэлы : УНИАН 04:02
- Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео : Корреспондент.net 03:46
- В Сети появились видео взрыва дрона в момент покушения на Мадуро : ТСН.ua 03:43
- В сети появилась видеозапись взрыва дрона во время выступления Мадуро в Каракасе : Новое Время 03:10
- В Венесуэле задержали шесть человек по подозрению в покушении на Мадуро : УкропNews.com 02:44
- Капитан украинского катера протаранил плавучий ресторан : ИнформБюро.dn.ua 02:43
- После "покушения" на Мадуро в Венесуэле задержали 11 журналистов : Сегодня.ua 02:41
- Трамп не увидел противозаконного в получении его сыном сведений о Клинтон : РосБизнесКонсалтинг 02:40
- Покушение в Венесуэле: сообщили об 11 пострадавших журналистах, подробности : Politeka 02:39
- В Венесуэле задержали шесть человек по подозрению в покушении на Мадуро : Зеркало недели. Украина 02:16
- Мадуро хотели убить во время стрима : Вибори в Україні та світі 02:16
- В Венесуэле задержали шесть человек по подозрению в покушении на Мадуро : Зеркало недели. Украина 02:14
- В Венесуэле после ареста подозреваемых в покушении на Мадуро оппозиция боится притеснений : ТСН.ua 02:14
- Профсоюз журналистов Венесуэлы сообщил об аресте 11 репортеров после покушения на Мадуро : Украина криминальная 02:02
- Покушение на президента Венесуэлы: 6 человек задержано : Телеграф.com.ua 01:13
- WSJ: Трампу предлагают ужесточить меры против хакеров России, Китая, Ирана и КНДР : ТАСС 01:13
- После покушения на Мадуро в Венесуэле задержали 11 журналистов : 112.ua 01:00
- Покушение на Мадуро: советник Трампа сделал заявление : Винница Реал 00:30
- Болтон отрицает причастность США к покушению на президента Венесуэлы : Газета День 00:25
- В Венесуэле по подозрению в покушении на Мадуро арестовали 6 человек : РБК-Україна 00:11
- В США заявили, что не причастны к покушению на Мадуро : Bigmir)net Новости 00:09
- В США высказались по поводу покушения на Мадуро : DsNews 00:03