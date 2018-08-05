Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Индонезии, есть угроза цунами (31)

Аргументы Недели 2018.08.05 18:09

фото: pixabay.com Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в воскресенье, 5 августа, в 14:46 мск в Индонезии на острове Ломбок. До этого был зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,8.