Болезненно худощавый Игорь Крутой закатил тайную вечеринку (1)

Rambler.ua 2018.08.05 17:30

Дни.ру Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Недавно российскому продюсеру Игорю Крутому исполнилось 64 года. По этому случаю дня рождения музыкальный деятель устроил вечеринку во Франции.