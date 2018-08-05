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Болезненно худощавый Игорь Крутой закатил тайную вечеринку
(1)
Rambler.ua 2018.08.05 17:30
Дни.ру Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Недавно российскому продюсеру Игорю Крутому исполнилось 64 года. По этому случаю дня рождения музыкальный деятель устроил вечеринку во Франции.
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