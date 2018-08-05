Отец насиловал больную ДЦП дочь на глазах ее брата (5)

Mk.Mk.Ua 2018.08.05 19:06

В одном из городов Украины отец на глазах у сына изнасиловал собственную 15- летнюю дочь, которая с детства болеет ДЦП. Об этом сообщил первый замруководитедя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook. "Вчера ночью, 4 августа, оператору 102 позвонил юный паренек и сообщил, что отец насилует его 15-летнюю сестру, которая является инвалидом детства с диагнозом ДЦП", - написал он.