В Испании задержали влиятельного российского мафиози (10)

ICTV Факти 2018.08.05 22:36

На юге Испании, в городе Марбелья, задержали криминального авторитета, который считается третьим лицом в иерархии международной российской мафии, а также двух его сообщников. Об этом сообщает в Twitter полиция Испании. Задержание произошло на встрече, во время которой лидеры мафиозных группировок обсуждали планы убийства одного из членов враждебного клана, который хотел поселиться в Испании. Всех задержаных взяли под стражу, им вменяют покушение на убийство,