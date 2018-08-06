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В Испании задержали влиятельного российского мафиози

В Испании задержали влиятельного российского мафиози (10)

ICTV Факти 2018.08.05 22:36
На юге Испании, в городе Марбелья, задержали криминального авторитета, который считается третьим лицом в иерархии международной российской мафии, а также двух его сообщников. Об этом сообщает в Twitter полиция Испании. Задержание произошло на встрече, во время которой лидеры мафиозных группировок обсуждали планы убийства одного из членов враждебного клана, который хотел поселиться в Испании. Всех задержаных взяли под стражу, им вменяют покушение на убийство,
МАФИЯ, ИСПАНИЯ, РУССКАЯ, КЛАН, СХОДКА, АВТОРИТЕТ, Испания, Россия, Украина, Грузия
2018.08.06 (10)

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