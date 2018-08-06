Львовскую область засыпал град (9)

Укринформ 2018.08.06 00:02

Фото Ukrinform В Каменка-Бугском районе, что на северо-востоке Львовской области, прошла гроза и выпал град. Как сообщает председатель ОО "Варта1", депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, град достигал размера вишни. Он также опубликовал фото стихии. Кроме того, по его информации, на трассе Киев-Чоп, от города Буск в сторону Львова, непогода поломала ветви деревьев и их ветром вынесло на трассу.